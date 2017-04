© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Questo successo è fondamentale per il nostro cammino. Vincere poi senza prendere gol è un qualcosa che ti dà sicurezza. Che trasmette serenità non solo alla difesa, ma a tutta la squadra. Poche conclusioni? Di solito creiamo di più, adesso dobbiamo essere bravi ad associare le due cose: creare occasioni da rete e non subire gol. Se troviamo questo equilibrio siamo sulla strada giusta verso la salvezza”, questo il pensiero di Arturo Calabresi, difensore del Brescia ai microfoni di Bresciaingol.it dopo la vittoria contro il Benevento.