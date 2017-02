Brescia, Camara richiestissimo a gennaio: no del club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla fine del mercato di gennaio Gaston Camara, centrocampista esterno classe 1996, in prestito al Brescia ma di proprietà dell’Inter, è rimasto nel club lombardo per volere della stessa società che, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, ha stoppato qualsiasi richiesta, dato che ritiene il giocatore parte del proprio progetto sportivo. Sul guineano, infatti, c’è stato il pressing di un club di B, il Trapani, ma anche di altre tre squadre di Lega Pro, come Parma, Gubbio e Piacenza. La stagione alle Rondinelle, al momento, sta andando secondo le attese, 15 presenze totali e un assist all’attivo, e si spera che da qui a fine stagione il bottino possa crescere ancora di più. A fine giugno, poi, rientro all’Inter dove si deciderà il futuro del giocatore.