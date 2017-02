Brescia, Minelli: "Difficile stare fuori. Specialmente se le cose vanno male"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere del Brescia Stefano Minelli ha parlato in conferenza stampa del suo momento e del rientro in gruppo dopo un mese d'assenza: “Lunedì sono tornato ad allenarmi con il gruppo e ieri ho fatto tutto il lavoro coi compagni. È passata, ci è voluto tempo, ma è andata anche se non sono al top. Stare fuori è molto dura, si soffre di più dalla tv specialmente perché non viviamo un gran momento. Dobbiamo ritrovare l'atteggiamento giusto e liberarci dalle paure. Tre sconfitte di fila non aiutata e contro il Pisa non sarà una gara qualunque, ma siamo carichi e determinati per tornare alla vittoria e a essere quelli del girone d'andata. - continua Minelli come riporta Bresciaingol.it - Lo scorso anno dopo un girone d'andata strepitoso non siamo riusciti a centrare l'obiettivo che tutti si attendevano, quest'anno è diverso perché pur avendo fatto bene nel girone d'andata non abbiamo raccolto gli stessi punti. In questa sessione di mercato molte squadre si sono ulteriormente rinforzate e dunque sarà ancor più difficile, ma onoreremo il nostro campionato”.