Brescia, Morosini addio. Pronto un quinquennale al Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si chiuderà nelle prossime ore l'avventura di Leonardo Morosini al Brescia. Il giocatorre, come riportato dal Giornale di Brescia firmerà con il Genoa per un'operazione da 1,7 milioni di euro a salire fino ad un massimo di 2,5. Attese entro la fine della settimana le visite mediche per il trequartista che siglerà un quinquennale da 400mila euro a stagione.