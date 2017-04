Brescia, niente biglietti per Ascoli ai residenti in Lombardia

Fonte: bresciacalcio.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In riferimento alla gara Ascoli-Brescia, in programma sabato 22 aprile allo stadio Del Duca, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determinazione n. 15 del 13/04/2017, ha disposto:

- il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia, con contestuale sospensione del programma di fidelizzazione del Brescia Calcio.