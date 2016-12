Brighenti: “Serve il miglior Frosinone per battere il Benevento”

© foto di Federico Gaetano

In vista del big match in programma al Matusa fra Frosinone e Benevento, seconda e terza forza del campionato, il difensore dei ciociari Nicolò Brighenti ha parlato di cosa servirà per avere la meglio: “Serve il miglior Frosinone per riuscire a battere il Benevento, sarà una sfida complicata e dovremo sfruttare il fattore campo. - continua Brighenti a Ciociaria Oggi - Giusto guardare la classifica, ma sappiamo che ci sono ancora molti punti in palio. Fisicamente dovrò purtroppo convivere con un problema alla spalla fino a fine stagione”.