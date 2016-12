Bucchi: "Domani out in 10 ma voglio vedere lo stesso Perugia"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Alla vigilia del match contro il Latina il tecnico del Perugia Cristian Bucchi, ha parlato in conferenza stampa: "L'emergenza è numerica. Su 28 giocatori in rosa domani ne avremo a disposizione solo 18. Ci mancheranno Rosati, Mancini, Monaco, Del Prete, Di Carmine, Nicastro e altri. Sono tutti protagonisti del nostro campionato e senza di loro dovremo dare tanto di più tutti. Domani dovremo presentare la stesse partita, anche se varieranno moduli e uomini. Ottimo calcio con intensità, questa dovrà essere la nostra partita. Non dovremo commettere gli errori visti ultimamente."