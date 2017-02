Carpi, Bianco: "C'è qualcosa che non va, dobbiamo reagire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le dichiarazioni di Raffaele Bianco dopo Carpi-Cesena 1-2: "Al di là della sconfitta di oggi c’è qualcosa che evidentemente non va, penso più nella testa che nelle gambe perché ci alleniamo sempre bene, al massimo. Dobbiamo fare un esame di coscienza perché questa situazione difficile non diventi critica. Questa stagione ha ancora qualcosa da dire, sta a noi trovare la soluzione. Oggi siamo partiti bene, siamo una squadra che se non sblocca la partita fa più fatica. In questo momento siamo anche un po’ fragili psicologicamente e dopo aver subito il primo gol la storia dice che stiamo facendo fatica a rimontare e rischiamo di perdere lucidità”.

“Nella prima parte di campionato ho fatto fatica perché ero indietro fisicamente, ma non è un problema di singoli. Non riusciamo a riportare in campo l’intensità che mettiamo negli allenamenti. I risultati negativi non aiutano, a Novara ad esempio perdemmo pur facendo un partitone e il fatto che non arrivi la vittoria da tanto tempo può diventare un peso. Non ha senso rinnegare il nostro tipo di calcio, ha fatto la nostra fortuna ed è il nostro comune denominatore. Dobbiamo trovare una strada per uscire da questo momento difficile”.