Carpi, Castori: "Col Novara ci aspetta una partita difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Impegnato in conferenza stampa, il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha presentato la gara contro il Novara, come riportato da parlandodisport.com: "Ci aspettiamo una partita difficile contro una squadra forte, particolarmente motivata dalla sconfitta di Chiavari e guidata da un bravissimo allenatore come Boscaglia. Il Piola è un campo sempre difficile per tutti, con un fondo sintetico veloce. Siamo insomma consapevoli della forza dell’avversario e delle difficoltà che ci attendono, ma noi vogliamo continuare la nostra striscia positiva. Abbiamo parecchie assenze, in ultimo Colombi che si è infortunato in settimana, ma non devono costituire un alibi per nessuno. Anzi, il fatto che manchino alcune pedine rappresentare un’opportunità per chi scenderà in campo”.