Carpi, Castori: "Il Carpi non si da per vinto, ottima prestazione"

Soddisfatto il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Verona. "Prestazione eccellente dei ragazzi, dobbiamo continuare così. Questa settimana abbiamo avuto qualche problematica, mi sento di dire che il risultato è scaturito da una prestazione dove i ragazzi hanno dato il massimo. Il Carpi non si da di certo per vinto. Il Verona ha giocatori importanti come Giampaolo Pazzini che ti possono punire, non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi".