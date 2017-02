Carpi, Castori: "Momento critico dal quale dobbiamo uscire insieme"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sconfitta casalinga per il Carpi che all'ora di pranzo è stata battuta 2-1 dal Cesena. Il tecnico biancorosso Fabrizio Castori ha commentato: "E’ un momento critico, dal quale dobbiamo uscire tutti insieme ritrovando coesione e fiducia nei nostri mezzi. Può capitare nel corso di una stagione ma dobbiamo essere bravi a sapere reagire e a recuperare le cose che sappiamo fare meglio. La semplicità che ci ha sempre contraddistinto deve essere la nostra forza. Perché se vogliamo strafare, non andiamo da nessuna parte. Oggi la squadra ha giocato con grinta e con cuore ma riproponiamo degli errori che condizionano purtroppo le nostre partite. Analizzeremo quello che non va e ripartiremo con determinazione. Questo è un gruppo di persone vere che conosco troppo bene per pensare che non sia in grado di cambiare la rotta. Sono contento della prova dei nuovi. Per Fedato e Jelenic è stato solo un cambio tattico perché eravamo sotto di due reti e volevo affiancare Mbakogu a Lasagna. Jerry ha fatto un buon secondo tempo e può solo crescere di condizione. Sono convinto che possa darci una grossa mano nel corso del campionato. Ora torniamo subito al lavoro per preparare al meglio la gara di Frosinone".