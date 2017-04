Carpi, Di Gaudio "Abbiamo lavorato bene, vittoria del gruppo"

Fonte: carpifc.com

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gaudio, centrocampista del Carpi, commenta così il successo ottenuto con il Bari: "Siamo tutti importanti, oggi sono rientrato io ma abbiamo fatto tutti una grande partita. Era importante per noi, era forse l’ultimo treno, ce l’abbiamo fatta e siamo contenti. Dopo aver perso al 95’ ad Avellino non era facile, anche perché di fronte avevamo una squadra forte come il Bari partita per vincere il campionato. Abbiamo lavorato a testa bassa in settimana e ce l’abbiamo messa tutta, è una vittoria di tutti. L’infortunio è stato il primo serio della mia carriera e non è stato facile. Devo ringraziare la mia famiglia e i compagni che mi hanno sempre supportato durante quei momenti difficili. Non ho mai mollato ma non ero preparato a stare fuori così a lungo, sono contento di essermi messo alle spalle questo problema. Paralleli con la rimonta della Lega Pro? Non so, noi dobbiamo pensare partita dopo partita, abbiamo scontri difficili a partire dalla prossima col Cittadella che in casa è fortissimo e per noi sarà un’altra finale. Cercheremo di fare il massimo e poi alla fine faremo i conti sperando di entrare nei play-off per poi giocarcela".