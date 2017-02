© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Carpi, cinque campanelli d'allarme da ascoltare per ripartire". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Resto del Carlino. Crisi biancorossa: l'attacco segna sempre meno, 1 gol nelle ultime tre. E la difesa non è più il punto di forza di Castori. I dubbi sul modulo: nelle 9 gare con due attaccanti sono arrivati 18 punti. Con uno solo, 14 in 14 partite.