Carpi, Letizia: "Ho rivisto la squadra di due anni fa"

Fonte: carpifc.com

© foto di Federico De Luca

Gaetano Letizia commenta così la vittoria del Carpi con il Bari: "Non dobbiamo pensare all’arbitro o ad altro, ma pensare a fare il nostro, a correre e vincere le partite. Il resto è noia. Non mi voglio sbilanciare ma oggi abbiamo rivisto il Carpi di due anni fa. Nel secondo tempo siamo usciti fuori, grazie al lavoro dello staff che ci allena in settimana e al sabato si vede quello che facciamo in allenamento. L’importante era vincere, siamo rientrati nel treno playoff e vogliamo rimanerci ma adesso dovremo pensare solo al Cittadella. Ci siamo e ci teniamo tantissimo a centrare il nostro obiettivo".