Carpi, Verona: "Partita difficile, interpretata come dovevamo"

© foto di Federico De Luca

Le dichiarazioni di Gaetano Letizia al termine di Carpi-Verona: “E’ stata una partita molto difficile, la abbiamo interpretata come dovevamo e come l’avevamo preparata. Sicuramente è stato decisivo subire gol nel recupero del primo tempo, in quell’occasione avremmo dovuto essere più attenti. Il Verona è un’ottima squadra, è in testa per merito e non per caso, hanno tanti giocatori forti, noi abbiamo fatto il possibile. L’abbiamo affrontato come dovevamo, pressando tanto e aggredendoli alti. Solo tre vittorie casalinghe? Dico che è meglio un punto che niente, adesso pensiamo al Novara per finire al meglio il girone d’andata”, riporta il sito ufficiale del club.