Cesena, Balzano: "Dato continuità alla bella prova di Roma"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Antonio Balzano ha commentato così la gara vinta dal suo Cesena sul campo del Carpi: “Il gol? Come sempre è un’emozione unica, quando capita è davvero indescrivibile. Tra l’altro proprio in questi giorni ho sognato di fare goal, ora però vorrei dedicarlo alla mia famiglia, in particolar modo alla mia ragazza e a mia figlia. Goal a parte, oggi era fondamentale portare a casa il bottino pieno dopo aver raccolto meno nelle ultime 3/4 partite. Nessuna, quando la squadra gira, girano anche i singoli, mentre quando la squadra è in difficoltà tutti rendono meno. Il modulo? Per me è indifferente giocare con 3 difensori oppure con 4, la cosa importante è l’interpretazione.”

Un commento sulla partita? “Non è affatto facile venire a fare risultato su questo campo ma noi siamo stati bravi dal primo all’ultimo minuto nel reggere la pressione del Carpi senza perdere di lucidità. Dopo la bella prova di Roma siamo riusciti a dare continuità di prestazione, dobbiamo continuare così.”

Fisicamente, squadra in crescita? “Verissimo, ma ora dobbiamo continuare su questa squadra e mantenere la stessa cattiveria fino alla fine del campionato”, ha concluso.