Cesena, Camplone: "Abbiamo continuato il lavoro di Roma"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Cesena Andrea Camplone si è pronunciato sulla vittoria in quel di Carpi: "A mio avviso abbiamo continuato il lavoro di Roma, la squadra è scesa in campo con il piglio giusto, con quella voglia di prevalere sull’avversario e con grande aggressività nell’andare a pressare alto il Carpi. Oggi grazie al gioco di squadra abbiamo davvero concesso pochissimo, nonostante ci fosse Lasagna, un attaccante in grado di rendere giocabile qualsiasi pallone buttato in avanti".