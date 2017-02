Cesena, Cascione: "Ringrazio i tifosi per il sostegno, tornerò più forte"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Sottoposto in giornata a un intervento al ginocchio sinistro perfettamente riuscito, il centrocampista del Cesena Emmanuel Cascione ha inviato attraverso i canali ufficiali del club un messaggio ai tifosi: "Ringrazio tutti i tifosi del Cesena per il sostegno e per i tantissimi messaggi ricevuti dopo l’infortunio. Ci vorrà pazienza ma grazie al vostro affetto riuscirò a tornare più forte di prima”.