Cesena, Crimi: "Foschi mi ha convinto subito. Possiamo risalire"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il neo centrocampista del Cesena Marco Crimi ha parlato in conferenza stampa spiegando come è nato il suo trasferimento in Romagna e le sue prime impressioni: “Sono contento e felice di essere qui perché ho notato un interesse reale da parte del direttore che in pochi minuti mi ha convinto ad accettare questa piazza. Da sempre Cesena è conosciuta perché la gente qui vive di calcio e ci sono tutte le caratteristiche giuste per lavorare seriamente. - continua Crimi come riporta il sito del club - Sono convinto che la posizione in classifica non rispecchia il valore dei singoli e la dimostrazione l’abbiamo avuta anche nella partita di Coppa, si è vista una squadra competitiva e propensa al sacrificio. Possiamo risalire senza alcun dubbio”.