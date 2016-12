Cesena: Garritano, Schiavone, Balzano e Setola rientrati in gruppo

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Ultime notizie legate al Cesena, che arrivano direttamente dal sito ufficiale del club romagnolo. "Questo pomeriggio sul campo in erba del Rognoni di Villa Silvia i bianconeri hanno svolto il secondo allenamento settimanale in vista dell’ultimo match del girone d’andata contro la capolista Verona. La prima parte della seduta pomeridiana è stata incentrata principalmente sulla forza con ripetute in salita e trasformazione sul campo mentre nella seconda parte di allenamento si è lavorato soprattutto sulla tattica con esercitazioni di squadra e movimenti per reparto. L’allenamento si è concluso con una partita su spazi ridotti terminata a reti inviolate. Garritano, Schiavone, Balzano e Setola, che ieri hanno effettuato un lavoro personalizzato, sono rientrati regolarmente in gruppo svolgendo con esso l’intera seduta mentre capitan Capelli ha continuato il proprio percorso riabilitativo. Per domani è in programma una sessione pomeridiana a Villa Silvia a porte chiuse", si legge.