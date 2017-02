Cesena, Lugaresi: "Lavoriamo per ridurre il debito. Risanamento in 5 anni"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

“Come preannunciato a gennaio, sono qui oggi per fare il punto della situazione, parlando non solo di numeri ma anche di calcio", Ospite di Teleromagna, il presidente del Cesena Giorgio Lugaresi ha fatto il punto sulla situazione del club bianconero, come riportato dal sito ufficiale: "Dal 2012 a oggi stiamo lavorando duramente per ridurre il debito acquisito attraverso un ponderato percorso di risanamento. In questi anni abbiamo sempre rispettato tutte le scadenze programmate evitando così punti di penalizzazione e contiamo di riuscirci anche in futuro. Dati alla mano gran parte dei creditori sono stati saldati e i rimanenti verranno regolarizzati come da pianificazione societaria”.

C’è stata confusione in merito al debito del Cesena calcio?

“Il debito più consistente riguarda l’erario ed è consolidato e già rateizzato con scadenze diverse a 5/7/9 anni, sotto questo punto di vista ci sentiamo tranquilli e siamo convinti nel riuscire a far fronte ai pagamenti, come d’altronde abbiamo sempre fatto fino ad ora”.

Non trova sia sbagliato svendere i giovani del vivaio?

“Partiamo dal presupposto che prima bisogna affrontare le esigenze societarie. Negli ultimi anni abbiamo ceduto tre giovani di prospettiva ma così facendo abbiamo avuto la possibilità di trattenere giocatori importanti per la prima squadra. Un esempio pratico l’abbiamo avuto quest’anno con la cessione di Carnesecchi, un portiere formidabile del 2000; questa operazione ci ha permesso di trattenere giocatori come Kone, Ciano o Garritano”.

Che rapporto ha con il Direttore Foschi?

“Il Direttore è un professionista di grande livello, come lui nel mondo del calcio ce ne sono pochi. E’ una persona leale ma soprattutto competente, quello che ha fatto lui per questa società è davvero incredibile e non riesco ad immaginare un Cesena senza di lui".

Si è chiesto il motivo della contestazione dei tifosi nei suoi confronti?

“La contestazione partì ancora quando c’era mio padre e proseguì anche quando subentrai io. Non credo ci sia un vero motivo, non si può e non si deve piacere a tutti, è importante però che non venga mai a meno il sostegno alla squadra”.

Per quando è previsto il risanamento?

“Indicativamente fra 5 anni, quando avremmo coperto tutte le rateizzazioni. Io credo che questo gruppo dirigenziale vada rinforzato e stiamo lavorando proprio per questo".