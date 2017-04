Cesena, Schiavone: "Al di sotto delle aspettative. Ora salviamoci"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il centrocampista del Cesena Andrea Schiavone intervistato da Tuttob.com ha parlato della situazione in casa romagnola con la squadra in lotta per mantenere la categoria dopo essere partita con ben altri obiettivi: “Non abbiamo rispettato le aspettative, la squadra però a livello di prestazioni ha sempre fatto bene, pagando i tanti gol presi nel recupero. Senza quelli saremmo in zona play off. Diciamo che i dettagli hanno fatto la differenza e ora pensiamo solo a salvarci il prima possibile. Il gol contro il Brescia per me è stato una liberazione perché lo cercavo e lo volevo dopo che nella passata stagione avevo solo timbrato dei pali. Questa rete mi dà fiducia e autostima. Corsa salvezza? Il campionato è ancora lungo e anche chi si trova in posizioni più tranquille può essere coinvolto, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e alla sfida contro lo Spezia che naviga in acque meno agitate e vive un buon momento di forma. Verranno qui per vincere e noi dovremmo avere più fame di loro. - conclude Schiavone parlando delle differenze fra Drago e Camplone – Sono due ottimi allenatori, siamo rammaricati per l'esonero di Drago, una persona squisita. L'attuale tecnico ha molta esperienza e ci ha inculcato subito il concetto che dobbiamo giocare a calcio. Da questo punto sono simili, forse la differenza è nella gestione del gruppo”.