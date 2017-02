© foto di Federico Gaetano

Il Cesena nel posticipo di ieri torna alla vittoria in trasferta grazie ai gol di Balzano e Cocco ed espugna il Cabassi di Carpi. “Urla di gioia” è il titolo del Corriere Romagna che sottolinea come i bianconeri riescano a uscire coi tre punti nonostante un rigore contestato contro che però non ha rovinato i piani della squadra.