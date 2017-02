© foto di Federico Gaetano

Il clamoroso errore commesso dal Frosinone al momento della compilazione della lista per la seconda parte di stagione trova, comprensibilmente, spazio in apertura delle pagine sportive di Ciociaria Oggi, quotidiano vicino alle vicende dei canarini. "Sbagliano a tesserare Cojocaru e paga... Paganini" è il titolo principale, con il giornale che poi continua: "L'esterno fuori dalla lista dei venti over per colpa di un errore. La società dichiara che una volta recuperato dall'infortunio potrà essere inserito".