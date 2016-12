Cittadella, 20 convocati per l'Entella: recuperato Schenetti

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Sono venti i calciatori convocati da Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, per la prossima di campionato contro la Virtus Entella. Come riportato dal sito ufficiale dei veneti, non saranno della gara capitan Iori e Pelagatti, fermati per un turno dal Giudice Sportivo.

Recuperato Schenetti che ha superato i problemi al ginocchio.

Portieri: Alfonso, Paleari.

Difensori: Benedetti, Pasa, Pedrelli, Martin, Scaglia, Salvi, Pascali, Varnier.

Centrocampisti: Bartolomei, Paolucci, Valzania, Maniero, Schenetti.

Attaccanti: Arrighini, Strizzolo, Litteri, Chiaretti, Kouame.