Cittadella, Alfonso: "Non accetto i brontolii. Dobbiamo essere sostenuti"

Il portiere del Cittadella Enrico Alfonso attraverso il proprio profilo Facebook ha risposto alle critiche arrivate dopo lo 0-0 contro la Pro Vercelli: “Non accetto di sentire brontolare. Questo Cittadella va sostenuto e incitato fino a quando si merita di esserlo. Stiamo lavorando per migliorare i nostri limiti. Senza è vero saremmo primi perché siamo forti, tutti. - si legge sul social - Rispetto chi viene allo stadio, chi spende i propri soldi per noi, ma voglio che vengano rispettati anche i miei compagni, voglio che anche i più giovani si esaltino al Tombolato e non giochino tesi”.