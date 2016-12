Cittadella, Paolucci: "È evidente che dobbiamo fare qualcosa di più"

© foto di Federico Gaetano

In vista della gara contro l'Entella, il centrocampista del Cittadella Andrea Polucci ha chiarito gli obiettivi suoi e dei suoi compagni, come riportato da padovagoal.it: "È evidente che dobbiamo fare qualcosa di più. Quello che posso assicurare è che ci impegniamo al massimo in ogni allenamento per riuscirci e tuttavia, ultimamente, abbiamo prodotto una grande mole di gioco concludendo poco, come nella ripresa a Vicenza.

Allo stesso tempo dobbiamo eliminare quelle sbavature difensive che ci hanno condannato in queste ultime settimane, perché puoi avere difficoltà a segnare, ma se non prendi gol comunque almeno il pareggio te lo garantisci. Stiamo studiando soluzioni differenti per risolvere i problemi.

Con l'Entella in campo in cabina di regia? Deciderà il mister, ma è un ruolo che ho ricoperto anche in altre occasioni e per cui sono pronto. Sinceramente non ho preferenze fra le posizioni da occupare, a centrocampo credo di aver giocato ovunque in carriera.

Prima parte di stagione positiva? Sì, ma sospendo il giudizio sino a venerdì sera: un risultato pieno contro l’Entella ci consentirebbe di girare a metà campionato con 34 punti, un bottino importante. Poi, è chiaro, come ha affermato il mister, che avremmo potuto ottenere qualcosa di più".