Cittadella, Valzania: "Il mio obiettivo è arrivare in Under 21"

Il centrocampista del Cittadella Luca Valzania ha parlato a Il Mattino di Padova della sua convocazione con la B Italia di Massimo Piscedda: “Non è la mia prima chiamata da parte del ct, ma la prendo come un premio per quanto sto facendo. Per me si tratta di un bel palcoscenico, anche perché credo che in tribuna ci sarà il Ct Di Biagio. Non nascondo che il mio obiettivo è quello di approdare nella sua Under21. - continua Valzania – Quando sono arrivato qui non pensavo di disputare tutte le partite, ma a giocarne il più possibile. Sono contento e sto vivendo un'esperienza che mi sta servendo per crescere sia tatticamente sia mentalmente. Mi riferisco proprio all’abitudine di rimanere concentrato, costantemente. È una dote che puoi acquisire solo giocando con una certa continuità”.