Cittadella, Venturato: "Contento del nostro campionato. Vogliamo provarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Verona: "Sono contento del campionato che stiamo facendo, e che stiamo lottando per qualcosa di importante. Dobbiamo giocare con umiltà, in uno stadio importante contro una squadra forte. All'andata facemmo bene, ma dobbiamo essere preparati ad affrontare una squadra forte che gioca con il suo pubblico a spingerla. Cercheremo di portare a casa qualcosa di importante. Vogliamo sempre provarci in qualsiasi campo. Abbiamo lavorato molto, adesso la cosa difficile è confermare la capacità di tenere la partita anche sullo 0-0. Se nel girone d'andata avessimo fatto qualche pareggio in più forse saremmo davvero a giocarci la A. Il Cittadella ha valori: l'abbiamo dimostrato in tutto il campionato e vogliamo farlo anche oggi".