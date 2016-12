Cittadella, Venturato: "Credo in ciò che facciamo. Possiamo chiudere bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida all'Entella per il Cittadella di Roberto Venturato, allenatore dei veneti che, come riportato dal sito ufficiale del club, ha parlato in conferenza stampa: “Credo fermamente in quello che stiamo facendo, analizzando tutti i dati che abbiamo a disposizione questa squadra sta facendo prestazioni, sia a livello singolo che collettivo. Ci manca qualcosa nella capacità di dare continuità al nostro modo di pensare calcio, l’unico modo per far si che diventi realtà è continuare a lavorarci. Pensiamo a questa partita contro l’Entella, una squadra che da qualche anno cerca di stare nei piani alti della classifica, sarà una partita importante per entrambe.

Non mi piace parlare di rilassamenti e non credo che questa squadra ne abbia avuti. Credo che ci siano stati dei frangenti delle ultime partite in cui non siamo stati bravi ad interpretare le cose che conosciamo, questo ci ha fatto prendere gol che non sempre sono facili da recuperare.

Abbiamo una grande opportunità per chiudere bene questo girone che è stato per me molto positivo. Allo stesso tempo per guardare da qui a 3 settimane e capire che il girone di ritorno sarà un altro campionato, molto difficile e dove dobbiamo porci degli obbiettivi di crescita. Ora però testa all’Entella”.