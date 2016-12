Cittadella, Venturato: "Il pareggio sarebbe stato più giusto"

Fonte: Padovagoal.it

A margine della sconfitta contro il Vicenza, il tecnico del Cittadella Venturato ha parlato in conferenza stampa: "Penso il risultato più corretto fosse il pareggio alla luce di quanto fatto il secondo tempo. Abbiamo sbagliato tre goal: Litteri, Arrighini, Strizzolo. Dobbiamo essere più bravi e più incisivi. Abbiamo sbagliato troppo a livello tecnico nell' ultimo passaggio soprattutto. Mi aspettavo questo Vicenza, sapevo dei problemi di Raicevic. Noi l' abbiamo preparata per cercare di fare sovranumero in mezzo al campo ma lo abbiamo fatto male nel primo tempo".