Cittadella, Vido: "Emozionato per il debutto, è mancato il gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Cittadella Luca Vido ha parlato al termine della sfida contro la Pro Vercelli: "Ero sicuramente emozionato ma più carico che emozionato. Volevo far vedere a tutti che ho le qualità per stare in questo gruppo e ho cercato di farlo al meglio. Il Cittadella è una grandissima piazza con grandissime ambizioni - riporta Padovagoal.it - sono contentissime di essere qui e mi piace la proposta di gioco di Venturato. Oggi è mancato il goal, loro si difendevano a cinque. Io preferisco giocare, posso fare prima, seconda punta o anche il trequartista. Io voglio il bene della squadra".