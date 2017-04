Corriere del Mezzogiorno: "Bari, a Carpi sfida playoff"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"A Carpi bivio playoff". Sfida delicata in arrivo per il Bari, come evidenziato nelle pagine sportive del Corriere del Mezzogiorno. Nono contro decimo, la gara tra biancorossi potrebbe decidere tantissimo in ottica spareggi. E Vangelis Moras scuota l'ambiente: "Città negativa, si creano problemi anche se non ci sono".