Corriere dell'Umbria: "Grifo a Salerno senza Guberti"

© foto di Federico Gaetano

E' un Perugia costretto a scendere in campo a Salerno senza Stefano Guberti. Questa è la notizia di apertura del Corriere dell'Umbria con l'ex Samp che porta a dieci gli indisponibili di Bucchi per la gara dell'Arechi. Out anche Nicastro che non è riuscito a recuperare in tempo dai problemi fisici degli ultimi giorni.