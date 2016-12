Corriere di Verona: "L'Hellas vuol chiudere in bellezza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L’Hellas vuol chiudere in bellezza. Battere il Cesena per tenere la vetta". Titola così il Corriere del Veneto - Verona sulla sfida di stasera tra gialloblù e bianconeri. Con qualche inedito: Boldor dal primo minuto in difesa, vista le tante defezioni nel reparto arretrato. L'obiettivo degli scaligeri, ovviamente, è il titolo di campione d'inverno.