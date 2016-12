Corriere Romagna: "Il Cesena e il gioco delle coppie"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Per approcciarsi all'ultimo match del 2016 del Cesena il Corriere Romagna ha scelto di ripercorrere le statistiche degli ultimi dieci campionati per evidenziare come nessuna coppia abbia segnato più di Ciano-Djuric al giro di boa della stagione. "Il Cesena e il gioco delle coppie" è il titolo del pezzo in questione dove si ricorda come l'ultima coppia a far meglio di quella attuale fu quella composta da Papa Waigo e Pellè.