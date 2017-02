© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Quello che ha superato il Carpi, per certi versi a sorpresa, è un Cesena che "ha voglia di mettersi a correre". E' questo il titolo che ha scelto il Corriere Romagna per le pagine sportive di oggi. "In 12 gare con Drago - si legge ancora - la media era di 0,8 punti a gara. Nello stesso periodo con Camplone il cambio di passo c'è stato eccome con 1,4 punti"