Corriere Veneto: "Vicenza non approfitta dell'uomo in più"

© foto di Vicenza Calcio

"Vicenza non approfitta dell'uomo in più", è questa la sintesi del Corriere Veneto in edicola quest'oggi sul match del 'Picco' contro lo Spezia. "Pareggio per 0-0 sull'ostico campo di La Spezia - si legge -. I biancorossi non riescono a concretizzare la grande mole di gioco. I liguri si difendono per oltre un'ora in dieci contro undici".