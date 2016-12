Ds Novara: "Dispiaciuti per l'atteggiamento avuto dopo l'1-0"

© foto di http://www.novaracalcio.com/

"Siamo dispiaciuti per il risultato amaro e per l’atteggiamento che abbiamo avuto dopo l’1-0, siamo stati troppo frenetici nella ricerca del pareggio e abbiamo subito il secondo e il terzo gol". Queste le prime parole del Ds del Novara Domenico Teti al termine della gara fra Entella e Novara, terminata 4-1, come riporta il sito ufficiale della società, novaracalcio.com. "La volontà dei singoli non è mancata, ma dobbiamo utilizzare sempre l’attenzione di squadra, un elemento che ci contraddistingue ma che oggi è mancato. Se vogliamo essere una squadra matura che cresce di settimana in settimana non dobbiamo disunirci. Badando a questa gara, contro il Carpi dovremo avere un atteggiamento diverso; classifica? Non la guardavamo prima e non lo facciamo adesso, siamo inciampati e non siamo riusciti a essere squadra nel momento necessario. Macheda? Ci darà un contributo prezioso, ma dobbiamo migliorare nell’approccio di squadra. Ringrazio i nostri tifosi per averci supportato in un giorno così particolare, volevamo fargli un regalo diverso, gli facciamo comunque gli auguri di buon Natale”.