Entella, Breda: "Abbiamo ritrovato certezze e i gol di Caputo e Masucci"

Dopo il successo contro il Novara, il tecnico dell'Entella Roberto Breda ha analizzato in conferenza stampa: "Sono contento, vincere prima di Natale è certamente sempre molto positivo perché a volte i pensieri sportivi si portano anche in famiglia e quindi ci permetterà di vivere una giornata più serena - riporta TuttoEntella.com -. Eravamo preoccupati non siamo partiti tanto bene, eravamo contratti, ma dopo il gol ci siamo sbloccati. Abbiamo ritrovato certezze ed i gol di Caputo e Masucci che sono due giocatori importanti ai quali non si può prescindere per vincere le partite".