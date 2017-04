Entella, distrazione al soleo della gamba destra per Troiano

Fonte: entella.it

Partitella in famiglia come vuole la tradizione per il terzo allenamento settimanale. Avversari di giornata gli Under 17 nazionali di mister Scotto. Non ha preso parte alla sgambata il capitano Michele Troiano, il quale ha riportato una distrazione muscolare al soleo della gamba destra. La tabella di marcia in vista della sfida di lunedì contro la Ternana prevede per domani una seduta mattutina, al termine della quale (ore 12,15) mister Roberto Breda incontrerà i giornalisti in conferenza stampa.