Entella, Troiano ancora assente in allenamento

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Ultime notizie legate all'Entella, squadra di Serie B, che sul proprio sito fa sapere le novità in vista dell'ultima gara del 2016: "L'Entella continua a lavorare al Comunale in vista dell'ultima gara dell'anno, in programma venerdì prossimo alle 20,30 allo stadio Tombolato alternando la parte atletica ad alcune esercitazioni tattiche. Ancora assente capitan Troiano alle prese con un attacco influenzale. Domani e giovedì seduta mattutina a porte chiuse prima della partenza per il ritiro in Veneto", si legge.