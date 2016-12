ESCLUSIVA TMW - Adejo, il rinnovo col Vicenza e le sirene dalla A

© foto di Federico Gaetano

Una stagione positiva nonostante le vicissitudini del Vicenza, un rinnovo in ballo e le prime sirene del mercato: si può riassumere la fine di questo 2016 di Daniel Adejo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il club biancorosso ha già messo fra le sue priorità il prolugamento di contratto per il calciatore, ma in vista della sessione di mercato di gennaio sia Crotone che Pescara hanno messo il nome del nigeriano nel mirino.