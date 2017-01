ESCLUSIVA TMW - Ag. Bianchi: "Nessuna risoluzione in vista col Perugia"

L'agente Riccardo Bianchi, intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com per fare il punto sulla situazione di Rolando Bianchi ha smentito le voci di una possibile risoluzione contrattuale fra il centravanti e il Perugia: “Si tratta di fantasie, non so neanche chi possa aver scritto una cosa del genere. Non c'è nessuna rescissione in vista fra Rolando e la società anche se è ormai fuori dai piani del tecnico Bucchi. - ha spiegato l'agente – Ribadisco quanto detto ieri. Mercato? Per ora tutto fermo, a oggi resta al Perugia”.