ESCLUSIVA TMW - Ag. Ciano: “Poteva andare in A, tradito da false promesse”

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Camillo Ciano e la Serie A, appuntamento per ora rimandato. L’attaccante del Cesena, nell’ultima sessione di mercato, è stato vicinissimo al Crotone (dove aveva segnato 17 gol nel 2014-2015, ndr) ma il Cesena si è opposto alla sua cessione. Per fare chiarezza sulla trattativa sfumata, TuttoMercatoWeb ha contattato in esclusiva il suo agente, Vincenzo Raiola.

Nelle ultime battute del mercato si è scritto di un importante pressing del Crotone per lui. Lei può confermare?

“Assolutamente sì. Il Crotone aveva mostrato interesse e il Cesena ha fatto una richiesta precisa per il suo cartellino. La società calabrese era convinta e ha messo sul piatto una cospicua cifra, ma a quel punto il Cesena si è tirato indietro senza neanche sedersi al tavolo delle trattative”.

Il ds Foschi nelle scorse settimane aveva ammesso che per motivi di bilancio il giocatore poteva partire. Perché questa retromarcia?

“Non saprei, quello che posso dire è che al ragazzo era stato promesso il via libera in caso di offerte dalla Serie A. Per questo motivo nelle prime settimane di gennaio ha detto no a importanti richieste dalla B in attesa di una chiamata dalla massima serie. La proposta del Crotone è arrivata, ma la promessa non è stata mantenuta e lui si è sentito tradito da Foschi”.

Non era la prima volta che squadre di Serie A si muovevano per lui. Palermo, Genoa, Chievo…

“In estate c’era stato un forte interesse del Genoa, ma anche in quel caso Foschi si rifiutò di trattare e la possibilità svanì”.

Il futuro, adesso, cosa riserverà?

“Vediamo cosa succederà, io sono convinto che Ciano meriti un’opportunità in Serie A e le richieste che mi arrivano me lo confermano in pieno. Adesso è un giocatore del Cesena. Si allenerà al massimo e darà sempre il 100% in campo, lui è un professionista serio, ma non posso nascondere che questa vicenda lo ha fortemente turbato e ha minato la fiducia che aveva verso la società”.

Numeri alla mano, la B inizia a stargli stretta. E a giugno avrà solo un altro anno di contratto…

“Intanto mi auguro che le sue prestazioni possano restare su livelli importanti, poi a giugno vedremo. Il suo sogno è quello di misurarsi con la Serie A e quindi spero possa realizzarlo. Se così non dovesse essere, la colpa ricadrebbe anche su chi ha impedito che ciò avvenisse in precedenza”.