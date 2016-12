ESCLUSIVA TMW - Ag Doumbia: "Colantuono non lo valorizza. Valuteremo le offerte"

© foto di Federico Gaetano

Il pareggio tra Bari ed Ascoli con il mancato impiego di Doumbia, allontana la permanenza dell’ex Psg con la maglia dei galletti. Queste le parole del suo agente, Mario Spinelli: “Dall’approdo in panchina di Colantuono le cose sono cambiate, perchè Souleyman non ha più trovato spazio andando ad interrompere quel processo di crescita che invece stava procedendo con Stellone. Le offerte non mancano, già 3 squadre della cadetteria mi hanno contattato per chiedermi informazioni ed ho sempre risposto che a Bari avevamo un progetto importante e continuo a pensarlo. Le condizioni, però, ora sono profondamente diverse e faremo le nostre valutazioni".