ESCLUSIVA TMW - Ag. Raicevic: "Vuole restare a Vicenza. Via solo per la A"

Punto di mercato con Gabriele Savino, procuratore che ha parlato dei suoi assistiti ai nostri microfoni.

Partiamo da Raicevic. Lascerà il Vicenza?

"Lui vorrebbe restare a Vicenza, poi se la società ci darà input diversi valuteremo. Il giocatore, però, a Vicenza sta bene e vuole contribuire alla salvezza dei biancorossi. Se poi, chiaramente, arriva una chiamata dalla Serie A il discorso cambia. Ma non è intenzionato a cambiare squadra per restare in Serie B".

Contatti col Napoli definitivamente tramontanti?

"Ad oggi si, peccato. Poteva essere una bella opportunità un anno fa, ma guardiamo avanti".

Quali club di Serie B si sono fatti avanti?

"Ho avuto contatti con Perugia, Bari, SPAL e Novara".

Altro assistito: quale futuro per Arma?

"Resterà al Pordenone che ha una classifica importante. E' il capocannoniere del gruppo B di Lega Pro con 13 reti. Sicuramente non si muove".

Dal girone B a quello C di Lega Pro, dove gioca Jevrem Kosnić.

"Arrivò in Italia grazie al Palermo, poi è maturato molto lontano dall'Italia - soprattutto all'Honved - ed è rientrato per vestire la casacca della Reggina. Ho ricevuto qualche chiamata da club di Lega Pro, ma il nostro obiettivo è portarlo in Serie B".

Chiudiamo con Baraye al Parma.

"E' in Lega Pro perché milita in un club importante come il Parma, ma è un giocatore di categoria superiore. Adesso deve solo restare concentrato: lo scorso anno ha fatto tantissime reti da attaccante, ma è un centrocampista offensivo. Ora deve solo pensare a fare bene da qui alla fine per meritarsi la conferma".