ESCLUSIVA TMW - Ag.Manconi e Pigliacelli: "Trapani, avanti così. Salvezza, si può"

© foto di Federico De Luca

Mirko Pigliacelli e Jacopo Manconi, Trapani protagonista di una rimonta importante ad Ascoli. Il portiere parà, l'attaccante segna. "Mirko lo conosco da tanti anni, ne ero certo delle sue prestazioni di livello", dice a TuttoMercatoWeb l'agente Danilo Caravello. "Lo standard di Mirko è sempre stato elevato. Sono felice anche per Manconi. Il punto di oggi contro l'Ascoli - prosegue Caravello - può essere importante".

Oggi un pareggio importante per la classifica.

"La reazione è stata da squadra viva, che ha entusiasmo. Bisogna crederci e lottare. In serie B niente è scontato. Ogni partita è importante, quella di sabato prossimo contro lo Spezia è difficile ma bisogna fare più punti possibili per conquistare la salvezza. Il Trapani deve crederci".