ESCLUSIVA TMW - Bari, Colantuono replica: "Doumbia? Ho sempre valorizzato i giovani"

© foto di Federico Gaetano

Non tarda ad arrivare la risposta di Stefano Colantuono alla presa di posizione dell’entourage di Doumbia. Il tecnico del Bari affida ai nostri microfoni la sua replica: “Innanzitutto tengo a precisare che Doumbia è un calciatore molto promettente ed un ragazzo per bene. Per questo rimango stupito dalle parole di chi lo rappresenta, o meglio di chi dice di rappresentarlo, anche perchè sembra non conoscere minimamente la mia storia come allenatore. Nel mio background ho un gran numero di giovani calciatori che ho contribuito a lanciare e di cui ho permesso la valorizzazione e lo sviluppo della carriera. Già solo nella mia esperienza sulla panchina del Bari ho fatto giocare prospetti di valore come Capradossi, Castrovilli e Scalera, quindi questo genere di accusa è totalmente infondata. Doumbia si sta allenando bene, ma di certo dichiarazioni di questo tenore non fanno il bene del ragazzo che ha bisogno di tranquillità, così come tranquillo è il nostro ambiente grazie ai risultati che stiamo conseguendo. Per questo invito chiunque, compreso l’intermediario in questione, a studiarsi la mia storia e a riflettere prima di parlare”.