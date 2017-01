ESCLUSIVA TMW - Bari in pressing su Galabinov. Nuovo valzer di punta in vista

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Possibile giro di punte in Serie B negli ultimi giorni di mercato con Bari, Benevento e Novara come protagoniste. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com i pugliesi sono in pressing con i piemontesi per avere il centravanti Andrej Galabinov, individuato come valido sostituto di Riccardo Maniero, attaccante in uscita che potrebbe trasferirsi al Benevento in questi giorni. Se si dovessero concretizzare queste due operazioni anche il Novara andrebbe alla caccia di un rinforzo in attacco per completare il reparto.